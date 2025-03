Oasport.it - Scherma: 10 sciabolatrici accedono al tabellone principale in Coppa del Mondo ad Heraklion

Giornata positiva per la Nazionale italiana di sciabola femminile, al momento impegnata in quel diper ladel2024-2025 di. Ben otto azzurre hanno infatti conquistato l’accesso per il, raggiungendo così Michela Battiston, già dentro in qualità del ranking. A brillare in particolare modo sono state Martina Criscio, Michela Landi, Carlotta Fusetti e Mariella Viale, abili ad assicurarsi il passaggio del turno nella fase a gironi grazie a un percorso netto nel caso delle prime due atlete citate e con un cammino caratterizzato di una sconfitta e cinque vittorie per le altre. Bene poi Alessia Di Carlo, brava a superare nelpreliminare la tedesca Graudinis per 15-9, così come Chiara Mormile, 15-12 alla statunitense Greenbaum, Eloisa Passaro, 15-13 sulla neutrale Sobal, e Claudia Rotali, 15-14 sulla kazaka Dospay.