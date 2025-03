Romatoday.it - Scappa dal suo compagno e si barrica in casa. Lui tenta di appiccare un incendio

Leggi su Romatoday.it

Una richiesta di aiuto da parte di una donna italiana di 24 anni ha permesso ai carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca di intervenire in un'abitazione di via Panzera e arrestare in flagranza di reato un 32enne originario della Repubblica Domenicana, gravemente indiziato di aver.