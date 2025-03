Oasport.it - Scacchi: colpo clamoroso, Veselin Topalov preparatore tecnico degli azzurri in Nazionale

Se nelle scorse settimane gli annunci di Mihail Marin come ct dellafemminile e di RB Ramesh come ct dellaOpen avevano fatto parecchio rumore, stavolta in casa Italia il botto è di quelli pesantissimi. La Federazionestica Italiana, infatti, ha comunicato chesarà ilatleti convocati in.Il nome è di quelli che non ha troppo bisogno di presentazioni. Classe 1975, di Sofia (Bulgaria),è diventato Grande Maestro nel 1992 e ha gareggiato in ben nove Olimpiadistiche tra il 1994 e il 2016. Il suo miglior rating, di 2816, ottenuto nel 2015, lo colloca attualmente come decimo nella lista di coloro in possesso del maggior ELO nella storia.Di tornei importanti ne ha vinti tantissimi: Linares 2010 (ultima edizione del supertorneo spagnolo, che poi non si è mai più tenuto da allora), Wijk aan Zee 2006 e 2007, il Norway Chess a Stavanger nel 2015, il Bilbao Masters nel 2008, i brevemente vissuti M-Tel Masters a Belgrado dal 2005 al 2007 e Pearl Spring a Nanchino nel 2008.