Ilrestodelcarlino.it - Savini, prima seduta e Fermana col 4-3-3

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ha diretto, sotto un tepido sole, il primo allenamento in gialloblù e dovrà accelerare i tempi perché domenica si gioca una sfida molto importante per la classifica. Mirkoera alla Cops per la suada tecnico della, ladelle tre che ha a disposizionedell’esordio. Poco da parlare ma molto da provare in campo per conoscere dal vivo una squadra che sicuramente già avrà avuto modo di seguire almeno in video, ma è chiaro che il campo da sempre il suo responso definitivo. Domenica a Teramo è una di quelle gare dal coefficiente di difficoltà estremamente alto: gli uomini di Pomante sono in lotta per la piazza d’onore e sicuramente sono anche arrabbiati dopo la sconfitta di Sora che non ha fatto di certo piacere neanche in casa gialloblù.deve anche fare i conti con scelte importanti come la sostituzione di Casucci squalificato per recidività in ammonizione.