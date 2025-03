Gamberorosso.it - Savini ci prova con il caffè: dopo 150 anni, la sfida di via Dante

Leggi su Gamberorosso.it

, storico nome della ristorazione milanese, espande la sua presenza in città con una nuova apertura in via18.oltre 150nella Galleria Vittorio Emanuele II, il gruppo ha scelto di raddoppiare con il Sebastian Cafè, un locale di 120 mq con 64 posti a sedere all'interno e altri 70 nel dehors. La posizione strategica, tra Castello Sforzesco e Duomo, intercetta il flusso di milanesi e turisti, offrendo un'alternativa più curata rispetto alle proposte più commerciali della zona.La storicità diGallerianon è solo un ristorante, ma un pezzo di storia della città. Fondato nel 1867 all’interno della Galleria Vittorio Emanuele II, è stato per oltre un secolo un punto di riferimento per l’élite culturale e politica italiana. Qui si sono seduti personaggi del calibro di Giuseppe Verdi, che amava trascorrere le serate tra i tavoli del locale, e Gabriele D’Annunzio, che pare abbia scritto alcune delle sue opere sorseggiandonelle sue eleganti sale.