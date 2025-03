Sport.periodicodaily.com - Sassuolo-Bari: le probabili formazioni

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli emiliani vogliono avvicinarsi sempre più alla promozione, mentre i pugliesi devono cercare di mantenere il posto attuale nei play-off.si giocherà domenica 9 marzo 2025 alle ore 15 presso il Mapei Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Battendo il Pisa, gli emiliani hanno ipotecato la promozione in Serie A. Grazie al successo sui toscani, infatti, la squadra di Grosso ha ben 14 punti di vantaggio sul quarto posto, a dieci giornate dal termine, e presto potrebbe iniziare il conto alla rovescia.I pugliesi, invece, dovranno lottare fino in fondo per accedere ai playoff. Reduce dal pareggio casalingo contro la Sampdoria, la squadra di Longo è ottava a pari punti con il Palermo, che probabilmente sarà l’avversario contro il quale battagliera’ per l’ultimo posto nella post-season.