Sport.quotidiano.net - Sassuolo, arriva il Bari. Solo quattro i precedenti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Due a due: itra, in casa neroverde, sono pari e patta, con un paio di successi a testa, ma ai punti – o meglio, ai gol – il vantaggio è del club pugliese, con un 7-6 che merita qualche spiegazione. Di fatto, il, domenica, avrà da rimettere in sesto i conti, perché, se è vero che ha vinto l’ultimo scontro tra le due squadre (Coppa Italia 2017-18, 2-1) e quello della stagione della promozione (2012-13, anche allora fu 2-1), è vero altresì che le prime due gare disputate dai due club in cadetteria in casa neroverde le aveva vinte proprio il, con il 3-1 della squadra allora allenata da Antonio Conte nel 2008-09, stagione che condusse ilin A, e l’2-1 biancorosso del campionato 2011-12. Tutte sfide, a parte quella di Coppa Italia, che si disputarono al Braglia di Modena, e pertanto quella di domenica sarà la prima trasferta del, almeno in campionato, nel Mapei neroverde.