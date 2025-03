Biccy.it - Sanremo chiede più soldi per il Festival, Rai valuta Torino come alternativa

E se ildinon fosse più a.? Il “Della Canzone Italiana“, anche conosciutoil “di” e negli ultimi decenni esclusivamente”, è una manifestazione canora strettamente legata alla città ligure, ma da quando lo scorso dicembre il TAR della Liguria ha deciso di fare un bando per affidare ila chiunque ne volesse acquistare i diritti, la Rai si è indispettita. Aprendo un bando, infatti, chiunque potrebbe acquistarne i diritti. E se da una parte Mediaset si è immediatamente tirata indietro (“Penso chesia un pezzo di Rai e che allo stesso tempo la Rai sia il vero motore e la vera forza di. Dunque, da italiano mi auguro che ilrimanga in Rai“, le parole di Pier Silvio Berlusconi), il colosso americano Warner Bros Discovery non ha negato l’interesse.