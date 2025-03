Lanazione.it - Sanità nei territori di confine. Importante accordo per il Valdarno

Arezzo, 07 marzo 2025 – Novità importanti per latoscana e valdarnese: ieri mattina è stata siglato presso l'ospedale di Santa Maria Annunziata a Firenze unche regolamenta in modo più accurato e preciso protocolli in parte già definiti per l’assistenza sanitaria fra la Ausl Toscana centro e la Ausl Sud Est. Nello specifico si vuole favorire il pieno utilizzo della rete complessiva dei servizi posti sui dueaziendali di. L'è stato firmato alla presenza del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e dell’Assessore al Diritto alla Salute, Simone Bezzini, tra i Direttori Generali delle Aziende Ing. Valerio Mari (Toscana Centro) e Dr. Marco Torre (Toscana Sud Est). Presenti anche la Direttrice dell’ospedale, Elettra Pellegrino e il Sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti.