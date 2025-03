Ilgiorno.it - Sangue sulla Codognese. Schianto frontale. Conducente di furgone perde la vita a 62 anni

SESTO ED UNITI (Cremona)Non ce l’ha fatta Franco Tomasoni, 62di Casanova del Morbasco, morto mercoledì intorno alle 21.30 a causa di un terribile. Ferito gravemente un 37enne che guidava la sua Volkswagen Golf con cui si è scontrato frontalmente ilcondotto da Tomasoni. Il film dell’incidente ha visto ilFord Courier venire travolto dalla Golf del 37enne. La vittima stava transitando col suo veicolo in via Milano, località Baracchino, comune di Sesto e Uniti, quando ha deciso di fermarsi per un caffè al bar trattoria che sta sull’altro lato della strada. Ha cominciato la manovra di svolta a sinistra proprio mentre dall’altra parte stava arrivando la Golf. L’impatto è stato tremendo, auto edistrutti, conducenti che restano incastrati nei loro mezzi. Sul posto sono arrivati presto i soccorsi.