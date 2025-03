Sport.quotidiano.net - Sangio, riscossa Serafini: "Vietato fallire il derby"

"Andiamo a Montevarchi per vincere, abbiamo lasciato troppi punti per strada e anche un pareggio non so quanto potrebbe essere utile". Giovanni, presidente dellavannese, punta all’intera posta in vista delnumero 106 che dopodomani sarà giocato al Brilli Peri. Troppe le occasioni gettate al vento nel corso del torneo, la gara con i rossoblù degli ex Rigucci e Farini potrebbe essere l’occasione giusta per regalare ai tifosi quelle soddisfazioni che, anche per la stagione in corso, sono arrivate con il contagocce: "Sappiamo tutti la forza del Montevarchi, conosciamo bene il suo allenatore ma credo che noi non siamo assolutamente da meno. So perfettamente che queste partite hanno una storia a sé, che non ci sono favoriti sulla carta ma durante la settimana, anche con la squadra, siamo stati piuttosto chiari.