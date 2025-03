Ilfattoquotidiano.it - San Marino Song Contest, 2025: la scaletta, dove e quando vedere l’evento, tutti i cantanti in gara

Tutto pronto per il gran Finale dell’8 marzo di Sanche quest’anno, oltre ad avere un cast con artisti stranieri avrà anche una ribalta internazionale, grazie alla trasmissione in Eurovisione e alla ritrasmissione nei 5 continenti attraverso Rai Italia, dal Sud Africa all’America Latina, dall’Asia all’Australia.La giuria che alle prese con le valutazioni – Proseguono, intanto, i lavori preparatori delle giurie, sia quella della Critica che ha ricevuto i brani da ascoltare, sia quella principale che decreterà il vincitore della manifestazione: a via Asiago, come preannunciato, si è infatti riunita la Giuria del Sancomposta dal Presidente Luca De Gennaro – Critico musicale, Dj e conduttore radiofonico italiano; Roberto Sergio – Direttore Generale Rtv San; Federica Gentile – conduttrice e autrice televisiva e radiofonica; Mario Andrea Ettorre – Direttore Marketing SIAE; Ema Stokholma – scrittrice e conduttrice radiofonica e televisiva.