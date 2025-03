Danielebartocciblog.it - San Marino Song Contest 2025: Albano Carrisi grande protagonista

Leggi su Danielebartocciblog.it

Al Banoal San(che avevamo intervistato più volte in esclusiva a Forte dei Marmi – nella FOTO), era stato escluso dal Festival di Sanremoma parteciperà – condeterminazione come sempre – come ospite d’onore al San. Nell’occasione ilAl Bano riceverà il meritatissimo premio alla carriera.TUTTO PRONTO PER ILEVENTO MUSICALEEbbene sì, con la presentazione di Flora Canto e Francesco Facchinetti, ilshow targato Sanva in scena domani (sabato 8 marzo) in diretta tv e radio alle 20.30 su SanRTV, Radio S., Rai Radio2 in simulcast con la conduzione di Martina Martorano (anche in Visual sul canale 202), RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+ tramite il consorzio Media Dab.