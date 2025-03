Sport.periodicodaily.com - Sampdoria vs Palermo: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I blucerchiati devono conquistare i tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i siciliani devono difendere l’ultimo posto utile per i playoff.vssi giocherà sabato 8 marzo 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Marassi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI blucerchiati vengono da due pareggi consecutivi e si trovano ancora in zona playout, anche se una vittoria li rilancerebbero verso i playoff. Un appuntamento, quello con i tre punti, che per la squadra di Semplici non può più rimandare.I rosanero occupano attualmente l’ottavo posto, l’ultimo utile per accedere ai play-off. La squadra di Dionisi non deve perdere altri punti, alla luce del forte pressing delle dirette concorrenti, tra cui il Modena distante appena tre punti.