Ilrestodelcarlino.it - Saman, il fratello in aula. Paravento e sussurri: “Ho visto mio zio, la prendeva per il collo”

Reggio Emilia, 7 marzo 2025 – È una testimonianza resa con un filo di voce, trae lunghe pause, in un italiano stentato. È quella di un ragazzo ancora molto giovane che ha assistito all’omicidio della sorella e che ora ’punta il dito’ contro la sua famiglia. Ali Heider abbassa un po’ la mascherina nera e inizia a parlare da dietro un, alla seconda udienza del processo di appello a Bologna, ildella 18enne pachistana uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 nelle campagne di Novellara. Lo fa con immensa fatica, ma anche con un grande coraggio: si è costituito parte civile perché “vuole giustizia per la sorella” e sa bene che in, al di là di quel, ci sono i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaeheen, condannati all’ergastolo in primo grado, lo zio Danish Hasnain (14 anni) e i cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz, assolti in primo grado e dunque a piede libero.