Lettera43.it - Salvini, Musk e quella linea che cade sui Frecciarossa

Leggi su Lettera43.it

L’ineffabile Matteo, il ministro che parla alla pancia degli italiani, ha recentemente buttato là, in un messaggio: «Se prendiamo i satelliti di Elonanche qui in Italia finalmente quando telefoniamo in treno non cadrà più la». Ci può essere una frase più convincente per il suo elettorato di ignoranti, nel senso etimologico della parola (occorre sempre specificarlo)? Come può fare il Partito Democratico a smontare con la stessa efficacia questa stupidaggine? Non ce la può fare.Matteo(Imagoeconomica).Il sogno di: una mega costellazione di 42 mila satellitiCi proviamo noi, con l’aiuto di alcuni esperti americani. Secondo l’astronomo Jonathan McDowell, a oggi ci sono circa 7.086 satelliti in orbita, di cui 7.052 operativi. McDowell è un astrofisico che lavora presso il Center of Astrophysics Harvard?& Smithsonian ed è noto per la sua attività di documentazione?dei lanci satellitari attraverso?il Jonathan’s?Space Report, una newsletter che fornisce dettagli tecnici sui lanci spaziali.