Salvini: «Mai un esercito europeo comandato da quel matto di Macron»

Dopo l’approvazione da parte del Consigliodel piano da 800 milioni di euro per la Difesa dell’Ue, Matteoa commentare sottolineando l’unità all’interno del governo. Ma il ministro dei Trasporti, intervenuto a margine di un evento a Palazzo Lombardia, ha anche attaccato il presidente francese Emmanuel. Prima, infatti, ha spiegato che sulla guerra in Ucraina «la linea del governo è compatta, non c’è nessuna ipotesi di invio di militari italiani». Poi, parlando del riarmo dei Paesi Ue, si è opposto a un «dadiche parla di guerra nucleare. No, mai».LEGGI ANCHE: Guerra in Ucraina, Lavrov contro: «Lui è come Hitler o Napoleone»Il ministro Matteo(Getty Images).: «I cittadini vogliono la fine della guerra»Come riportato da LaPresse,ha spiegato: «Non c’è nessuna ipotesi di usare i fondi di coesione invece che per sviluppare i territori per comprare armi.