Salvini dice la sua sul premier francese: "Esercito europeo comandato da quel matto di Macron? No, mai"

In un momento storico di altissima tensione,parla dialla presentazione dell’Acerbis Italian Round a Milano. Il leader della Lega ha esposto il suo punto di vista sulle ultime intenzioni del. Ha inoltre commentato la situazione politica internazionale, portando il suo pensiero su cosa sta accadendo, soprattutto dopo l’incontro tra Zelensky e Donald Trump.è “” per aver pensato all’Ilha infatti affermato che “mentre il mondo va verso la pace, Zelensky chiede la pace, Putin chiede la pace, Trump chiede la pace,e qualcuno in Europa parlano di guerra, di armi, di bombe, di missili e carri armati”. E ha aggiunto: “Io penso cheabbia una disperata esigenza di dare un senso alla sua ancor breve permanenza alla guida della Francia, però non lo faccia nostre spese, non lo faccia a spese dei nostri figli”.