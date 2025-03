Salvatore Ferragamo crolla in Borsa | titolo perde il 173% dopo risultati deludenti

Quotidiano.net - Salvatore Ferragamo crolla in Borsa: titolo perde il 17,3% dopo risultati deludenti

precipita indove ilcede il 17,3%essere arrivato are quasi il 19%. Le vendite, in una giornata pesante per i titoli della moda, sono legate airesi noti alla vigilia e alla guidance. A deludere gli investitori è stata la perdita 2024 di 68,1 milioni, maggiore delle previsioni, nonché le indicazioni prudenti date dal gruppo sull'anno in corso. Altrove non va molto meglio ad altri gruppi del settore, soprattutto quelli più esposti verso i clienti aspirazionali, vale a dire coloro che acquistano almeno un prodotto di lusso, come Kering che a Parigiil 4,6% e a Londra Burberry (-5,8%). Colpiti anche l'altro colosso del lusso francese Lvmh (-2,4%) e tra i marchi italiani Moncler (-3%) e Cucinelli (-2,6%).