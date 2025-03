Lapresse.it - Salva-Milano, Salvini: “La questione la deve risolvere Sala”

“Ladella risolva. Io l’avrei già risolta l’anno scorso, poi sono stati tutti i problemi interni alla sinistra a portare centinaia di famiglie milanesi al dramma di oggi. E quindi io sono a disposizione come lo ero l’anno scorso. Non abbiamo fatto una legge per Brindisi, per Bolzano o Padova, c’era un problema aperché qualcuno aveva sbagliato, noi siamo a disposizione peri problemi di cittadini di. Aspettiamo che il Comune ci dica che cosa vuole fare, sperando che la sinistra non continui a dividersi come si è divisa sullo stadio ad esempio perché abbiamo perso cinque anni per tornare al punto di partenza”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo, risponde alle domande dei cronisti sulle vicende che hanno coinvolto il comune diriguardanti l’inchiesta sull’urbanistica del capoluogo lombardo, parlando a margine del convegno “Il nuovo codice della strada.