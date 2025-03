Panorama.it - Salva Milano, ora la giunta Sala perde i pezzi

La. Eci rimette. Non poteva essere altrimenti dopo l’enorme scandalo causato dalle rivelazioni contenute nell’ordinanza del gip di una delle numerose inchieste giudiziarie del settore edilizio meneghino. L’ordinanza ha infatti portato all’arresto dell’ex dirigente comunale Giovanni Oggioni, oltre che di altre tre persone, fra cui Marco Emilio Cerri, ex membro della Commissione paesaggistica del Comune di. È di oggi la notizia che l’Assessore alla Casa dellaguidata dal sindaco, Guido Bardelli, ha rassegnato le sue dimissioni, anche queste legate ai recenti sviluppi giudiziari. In una delle chat ottenute dal gip, Bardelli, all’epoca non ancora Assessore, scriveva di auspicare la caduta dellain cui sarebbe poi entrato.Una brutta gatta da pelare per il sindaco, che sul decreto legislativoaveva puntato moltissimo, esponendosi costantemente e anche sollecitando ripetutamente il “suo” Partito democratico per ottenere una celere adozione del decreto.