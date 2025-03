Lanotiziagiornale.it - Salva-Milano, cade la prima testa: dimissionato l’assessore alla Casa Bardelli

Dopo gli arresti che hanno portatorinuncia da parte di Palazzo Marino alla. È quella del, l’avvocato ciellino Guido. Impossibile per lui rimanere in giunta, dopo le intercettazioni nelle quali, parlando con l’arrestato Giovanni Oggioni, lo si sentiva dire (sei mesidella nomina ad assessore) “Bisogna farre questa giunta”.voluto personalmente da SalaPezzo grosso della Cdo, ex socio di studio dell’avvocata ed ex vice-sindaca con delega all’Urbanistica, Ada Lucia De Cesaris (anch’essa citata nell’indagine, ma non indagata),(non indagato) era stato fortemente voluto a Palazzo Marino proprio da Sala, perché da tecnico “avrebbe risolto il problema della”. Una nomina che aveva fatto risentire il Pd, il quale però si era turato il naso.