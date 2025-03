Thesocialpost.it - Salute, l’allarme degli esperti: “La prossima pandemia arriverà dall’aviaria”

È l’ultimo avviso in ordine di tempo. Glilo ripetono da mesi: “Prepariamoci perché lasarà scatenata dall’influenza aviaria“. Ora il mondo della scienza e dell’industria lo scrive su Science, esortando i governi ad agire subito contro il virus H5N1.Leggi anche: Allarme per il Norovirus Kawasaki, picco di gastroenteriti. L’esperto: “Può durare settimane”“Prepararci adesso può salvare vite e ridurre l’impatto economico e sociale”, spiega Jesse Goodman, della Georgetown University, primo firmatario della lettera.Il virus si è adattato ai mammiferiGliavvertono: “Il virus H5N1 si è adattato ai mammiferi come i bovini, causando contagi anche negli esseri umani”. Finora la trasmissione è avvenuta solo dagli animali all’uomo. Ma il rischio di un salto di specie aumenta.