Salto con gli sci Mondiali Trondheim | Prevc firma la doppietta ed entra nella storia

Leggi su Sportface.it

Nikaè inarrestabile e trova laaidi2025. L’asso sloveno classe 2005il successo con unda 134 metri e 150.9 punti ottenuto nel primo round, che l’aveva vista ipotecare in anticipo la vittoria. E’ stata proprioa terminare il primo turno, poco prima che la gara venisse interrotta. Infatti, solo cinque atlete sono riuscite a effettuare il secondo tentativo, con la prova che è poi stata fermata per condizioni climatiche rese avverse dal forte vento. La vittoria della slovena: è la prima donna a conquistare unairidata, superando Loutitt nell’albo d’oro. Completano il podio alle spalle di, Selina Freitag con 136.7 e Eirin Kavandal – reduce dal successoprova a squadre – a quota 132.4.Diciassettesima e trentasettesima posizione per le due Malsiner.