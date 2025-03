Salernotoday.it - Salerno, apre i battenti la trattoria democratica "Sazio"

Leggi su Salernotoday.it

Tanta curiosità in pieno centro, a, dov’è stata aperta la” in via Roma. Un locale “senza fronzoli” a “prezzi calmierati” con piatti della nonna e un menù che cambia con le stagioni, con ingredienti freschi e a chilometro buono, per garantire piatti sempre.