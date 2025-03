Salernotoday.it - Salernitana-Modena, la presenta Breda: "Il futuro dipende dal nostro finale di stagione"

Leggi su Salernotoday.it

La partitaè come una. I granata, sprofondati da tempo in zona retrocessione, nelle ultime settimane hanno anche peggiorato la propria classifica, dopo il sorpasso subito ad opera del Frosinone. Spronati dagli ultras in settimana, ora i calciatori difanno "all-in".