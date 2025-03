Anteprima24.it - Salernitana, Breda verso la prossima gara: “Pensiamo solo al Modena”

Tempo di lettura: < 1 minutodi Gigi Caliulo“La classifica è corta, le partite diminuiscono ma dobbiamo concentrarcisul prossimo impegno”. Così Roberto, tecnico della, nel corso della conferenza stampa di presentazione del confronto casalingo con il, in programma domani alle 15 all’Arechi. “Dovremo scendere in campo con lo spirito di una squadra che non accetta questa situazione”, ha aggiuntoche si è poi soffermato anche sulla scelta dell’eventuale rigorista dopo l’ennesimo errore dal dischetto di Cerri. “Se sarà necessario sceglieremo il tiratore in base a chi sarà in campo”. Finisse oggi il campionato i granata sarebbero retrocessi senza passare per i playout manon vuole sentir parlare del salto all’indietro. “Possiamo pensare ancora ad una salvezza diretta ma credo sia giusto concentrarcisul prossimo impegno”.