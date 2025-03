Serieanews.com - Salah a Milano, Leao in Premier: dall’estero uno scenario spiazzante

Leggi su Serieanews.com

Un intreccio di mercato che potrebbe ribaltare gli equilibri del calcio europeo: Mohamedverso la Serie A e Rafaelpronto al grande salto inLeague. E se questofosse più concreto di quanto sembri?inuno(Foto: Ansa) – serieanews.comPotrebbe essere paradossale: anni a sfiorare il Pallone d’Oro e l’unico anno in cui può vincerlo sul serio gioca in un’altra squadra. Questo potrebbe essere il triste destino di Mohamed, che con tutta probabilità non rinnoverà il contratto con il Liverpool e andar via a parametro zero. La cosa più incredibile è che potrebbe farlo proprio in quella che è forse la sua migliore stagione.L’egiziano, che a giugno spegnerà 33 candeline, ha ancora il fuoco dentro. Lo dimostra con numeri che parlano chiaro: gol, assist, giocate da fenomeno.