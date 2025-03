Lettera43.it - Sala verso Nexi, ma chi lo potrebbe sostituire al Mef?

Anche se formalmente non rientra nell’imminente pacchetto di nomine, per, il colosso dei pagamenti digitali controllato da Cdp assieme a un blasonato parterre di fondi esteri, si preannunciano novità. Alla presidenza, salvo ripensamenti dell’ultim’ora, dovrebbe arrivare Marcello, che non è un manager qualsiasi.è infatti uno dei due direttori generali del, quello da cui dipendono le partecipazioni che il ministero di via XX Settembre ha in varie società.Marcello(Imagoeconomica).Seva in, chi occuperà la sua poltrona al? Tra i papabili c’è anche TuricchiLa notizia, trapelata in questi giorni, porta con sé un interrogativo non da poco: ma seva inal posto dall’attuale presidentessa Michaela Castelli, chi occuperà la sua poltrona al? Tra i nomi che circolano, uno è particolarmente pesante, ovvero quello di Antonino Turicchi, fino a pochi mesi fa presidente di Ita Airways, nonché riconfermato ad di Fintecna.