Sabato il Palasport Estra ospita la sfida tra BC Servizi Arezzo e Riso Scotti Pavia

, 7 marzo 2025 – Partita di cartello8 Marzo alle ore 21 alMario D'Agata con la BCche ospiterà lasocietà di grande tradizione cestistica che precede di due punti in classifica gli amaranto di coach Fioravanti, arbitri dell'incontro saranno i Sigg.Zanzarella di Rapolano Terme (SI) e Nocchi di Vicopisano (PI). Dopo due vittorie consecutive la BCsi trova di fronte un avversario di ottima caratura comeche, guidata in panchina da coach Cristelli, ha chiuso la prima fase al secondo posto con 30 punti all'attivo contro i 22 conquistati dalla SBA. Smith e Bogunovic sono i principali riferimenti in attacco dei lombardi, viaggiando rispettivamente a 19,6 e 17 punti realizzati per partita, statistiche che portano laad essere il terzo attacco del girone di PlayIn Gold.