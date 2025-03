Inter-news.it - Sabatini ribadisce: «Inter parte civile nell’inchiesta ‘doppia curva’. Vittima degli ultras!»

Sandrosi è espresso sul caso “doppia curva”, che vede coinvolti gruppi didie Milan, tracciando un parallelismo con il processo per le plusvalenze della Juventus.IL COMMENTO – Sandroha parlato a Radio Sportiva della vicenda legata all’inchiesta “doppia curva”, sottolineando come l’non sia direttamente coinvolta nelle indagini: «Mi aspettavo un po’ più di risonanza dai media, però ho fiducia nella giustizia, sia ordinaria che sportiva. Bisogna ricordare chee Milan si sono costituiti, non sono dunque implicati nella vicenda. Per quanto riguarda la giustizia sportiva, quest’ultima ha un perimetro d’azione più limitato, in assenza dei gradi di giudizio previsti per il rito ordinario».sul paragone tra il caso dell’e quello della JuventusIL RAGIONAMENTO –ha poi proseguito effettuando un parallelismo tra il caso delle indagini riguardanti il gruppo didie Milan e quelle concernenti le plusvalenze compiute dalla Juventus nell’era Andrea Agnelli.