Napolipiu.com - Ruud Krol: “Inter favorita per lo scudetto, ma il Napoli arriverà secondo”

Leggi su Napolipiu.com

: “per lo, ma il”">L’ex difensore dell’Ajax e del, ha rilasciato un’vista a La Stampa, esprimendo il suo punto di vista sulla lottae sulle principali protagoniste della Serie A.“L’vincerà loil mio. Mi sembra che i nerazzurri siano la squadra costruita meglio e non ho mai creduto alle troppe partite come ostacoli. Ai giocatori importa andare in campo e fare il loro lavoro. Conte con Buongiorno si sentirà più al sicuro, ma ha perso punti per strada che non doveva perdere.”Juventus-Atalanta può valere lo?“Bella storia, bella partita. Se i bianconeri avranno la meglio, allora potranno davvero pensare di dare fastidio alle prime due. Il gioco di Thiago Motta è il calcio moderno, va in quella direzione: tutti sono chiamati a muoversi in un certo modo, tutti possono cambiare ruolo o posizione.