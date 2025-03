Ilrestodelcarlino.it - Ruspe ai giardini Diaz, abbattuti alcuni alberi: "Solo devastazione"

Nell’ambito dei lavori ai, in questi giorni sono stati. In fase di presentazione degli interventi, il Comune aveva spiegato che sarebbero state abbattute le piante malate, con l’assicurazione che poi ne sarebbero state tagliate altre. Di seguito riportiamo la lettera della nostra lettrice Annamaria Tamburri. Se andate ai, io non ci sono più. Ero, e in spirito sono ancora, un alberello gentile di biancospino. Malgrado due volte abbiano deturpato il mio tronco ancora esile con la vernice spray gialla e nera (non so con che utilità!), sono cresciuto con grazia e forza in un angolo deivicino a un corbezzolo. Poi sono arrivati due cespugli di noccioli e un melograno. La signora, che ad ogni alba passa col suo cane, ci ha chiamati “ l’Angolo dei Piccoli Amici” e ci ha aiutato a crescere e a superare periodi difficili, come le ultime estati siccitose, con carezze, parole affettuose e benedizioni.