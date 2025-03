Oasport.it - RUN2U 6a puntata: Paolo Germanetto il CT della nazionale di 100km

Leggi su Oasport.it

In questa sestadi, programma dedicato a tutti gli appassionati del mondocorsa, avremo il piacere di ospitare, commissario tecnicoitaliana di, che condividerà approfondimenti esclusivi sulle competizioni di lunga distanza e sul panorama dell’ultramaratona. La sua esperienza rappresenta un’opportunità unica per esplorare le strategie e le sfide di questa disciplina. Laincluderà anche la Copertina con uno sguardo approfondito sui risultati dell’atletica nel mondo sino alle gare più interessanti in programma, con aggiornamenti e lanci direttamente dall’Italia e dal panorama inter. Presenteremo anche il promo “Moving People” per i Campionati Europei di Atletica Indoor 2025 di Apeldoorn e una ricca anteprimagara di Stracivitavecchia, una manifestazione imperdibile per gli appassionati del week end.