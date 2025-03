Bergamonews.it - Ruba cibo all’Italmark della Malpensata e ferisce la guardia giurata: 28enne arrestato

Bergamo. Hato alcuni generi alimentari al supermercato Italmarke, scoperto, ha aggredito l’addetto alla sicurezza del punto vendita con calci e pugni. Poi si è allontanato ed è tornato con un coccio di bottiglia con il quale si è scagliato nuovamente contro la, ferendola all’orecchio. In manette per rapina impropria è finito D.C., italiano di 28 anni, senza fissa dimora e disoccupato.La chiamata al 112 per segnalare l’aggressione è arrivata intorno alle 18 di mercoledì 5 marzo. In via Furietti è arrivata una volantequestura e un cliente del market ha mostrato agli agenti una fotografia scattata con il telefonino al giovane autorerapina. Essendo già conosciuto dalle forze dell’ordine ilè stato rintracciato poco dopo in via Carnovali e portato in questura.