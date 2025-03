Quotidiano.net - Romanticismo estetica bohemien ed energia rock

La collezione autunno-inverno 2025 celebra l’anima ribelle del boho-, ispirandosi alle figure iconiche di Marianne Faithful e Anita Pallenberg, simboli di una libertà autentica. In una perfetta sintesi tra ildell’e l’vibrante del, Twinset propone un percorso fatto di lavorazioni artigianali e raffinatezza misurata. Un guardaroba eclettico che gioca con le suggestioni: il power dressing anni Ottanta dialoga con l’opulenza vittoriana, coniugando maxi colli in taffetà, silhouettes scultoree, pettorine in pizzo. Sulla passerella la maestria del brand si rivela in maglieria di pregio e abiti in seta leggera, mentre giacche d’ispirazione militare, dalle spalle scolpite, rendono omaggio a un’eleganza maschile rigorosa. Giacche ricamate, abiti in velluto dévoré, capispalla jacquard e bluse dallo stile vittoriano richiamano il fascino del fin de siècle, reso attuale da shorts in pelle e lavorazioni crochet.