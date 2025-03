Romadailynews.it - Roma: tentano furto di uno scooter, due minorenni fermati e denunciati

Due ragazzisono stati sorpresi a tentare di rubare unonella piazza Mincio del quartiere Salario la scorsa notte. I Carabinieri della Stazione diSalaria li hanno controllati e scoperto che stavano effettivamente tentando di forzare il veicolo.I due ragazzi sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti e sono stati successivamente riconsegnati ai loro genitori, che sono stati informati dell’accaduto.Saranno indagati per tentatoaggravato in concorso. Il proprietario delloè stato invitato in caserma per presentare denuncia e il mezzo è stato riconsegnato a lui.I due ragazzi, che non avevano precedenti penali, sono tornati a casa con le loro famiglie. (RED)