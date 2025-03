Sololaroma.it - Roma, successo storico in Europa League: primato e Spagna più vicina nel ranking

Continua la grande tradizione dellain. La squadra di Claudio Ranieri ha superato per 2-1 l’Athletic Club nell’andata degli ottavi di finale, grazie alla rete decisiva di Eldor Shomurodov su assist di Alexis Saelemaekers. Un gol pesantissimo, che non solo avi giallorossi ai quarti di finale, ma regala anche un nuovoal club capitolino.Con questa vittoria, laha raggiunto ilnumero 97 insu 185 partite disputate, superando l’Inter, ferma a quota 96 su 191 gare. Sul terzo gradino del podio c’è lo Sporting Lisbona, con 95 successi in 203 incontri. Un risultato che conferma lacome una delle squadre più vincenti nella storia della competizione, considerando anche le partite disputate sotto il precedente nome di Coppa Uefa.UEFA: l’Italia sogna il secondo postoLe squadre italiane continuano a lottare nelle competizioni europee, con Inter, Lazio,e Fiorentina ancora in corsa tra Champions,e Conference