Roma Shomurodov ribalta l’Athletic Club e vince in Europa League!

Lacompie un passo importante verso i quarti di finale di, battendo 2-1di Bilbao in una sfida intensa e decisa all’ultimo respiro.SOTTO DI UN GOL – Lagioca con personalità e costruisce diverse occasioni per sbloccare il match. Paulo Dybala è il più pericoloso: al 27’, l’argentino sfiora il gol con un sinistro a giro che si stampa sulla traversa, facendo tremare la porta difesa da Unai Simón., squadra organizzata e temibile in contropiede, attende il momento giusto per colpire e lo fa subito dopo l’intervallo: al 48’, Inaki Williams sfrutta un varco nella difesa giallorossa e, con freddezza, batte Svilar per lo 0-1.Il pareggio e poi il gol vittoria di! BOMBA– La reazione dellaè immediata. Trascinata dal pubblico dell’Olimpico, la squadra di Ranieri trova il pari dopo pochi minuti con Angelino, bravo a coordinarsi dal limite dell’area e a infilare la palla all’angolino con un preciso sinistro.