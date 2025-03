Terzotemponapoli.com - Roma: Ranieri” Devi lottare fino alla fine”

”“«La mia filosofia è: si può vincere, si può perdere” Celik? Io credo che”Dopo la vittoria arrivata nei minuti finali contro l’Athletic Bilbao grazierete di Shomurodov, il tecnico giallorosso Claudioè intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la gara. A seguire le sue parole.PARTITA – “L’idea è avere sempre più opzioni prima di iniziare la partita. Ti prepari poi sia nel bene, sia nel male per aiutare i ragazzi. Sappiamo la forza di un avversario come l’Athletic, sarà una gara difficilissima vista la loro forza. Ma ci siamo anche noi, siamo duri da digerire, lottiamo su ogni pallone e questo mi fa ben sperare: è come se fosse finito il primo tempo, abbiamo il 50 e 50 tra noi e loro”.GIOVANI – “Vedendoli in allenamento mi danno la consapevolezza che, tenerli fuori, mi rincresce perché sono sempre pronti.