Roma, qualità e carattere: con l'Athletic Bilbao altra vittoria in rimonta

Vincere aiuta a vincere. Il percorso che sta facendo laè una diretta testimonianza di come questa sia una grande verità soprattutto viste le difficoltà incontrare nella prima parte di stagione. Vincere però permette anche di acquisire quella maturità necessaria ad affrontare momenti della partita complicati in cui può accadere di trovarsi in svantaggio. Proprio sotto questo punto di vista i giallorossi hanno compiuto passi da gigante, mostrando nelle ultime settimane oltre ad un’ottimadi gioco anche unda grande squadra.Controè arrivata una nuova risposta positiva dai ragazzi di Claudio Ranieri, che dopo un buon primo tempo si sono ritrovati sotto nel punteggio ad inizio ripresa. Ad impressionare è stata però la capacità delladi reagire, costruendo immediatamente i presupposti per il pareggio arrivato poi grazie al gol di Angelino.