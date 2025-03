Roma prova ad appiccare un incendio all’abitazione | arrestato uomo violento

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 marzo 2025- Una richiesta di aiuto al “112” da parte di una donna italiana di 24 anni ha permesso ai Carabinieri della Stazione diTor Bella Monaca di intervenire in un’abitazione di via Panzera e arrestare in flagranza di reato un 32enne originario della Repubblica Domenicana, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di aver maltrattato la compagna.Nello specifico, i militari giunti presso l’abitazione della donna, hanno sorpreso l’mentre sferrava calci e pugni contro la porta d’ingresso, allo scopo di farsi aprire dalla compagna, che impaurita si era barricata in casa. Ragion per cui, l’è stato immediatamente bloccato e identificato. La donna ha raccontato ai Carabinieri, che poco prima, il compagno aveva tentato diune poi scappare via, domato solo grazie alla lucidità della donna, riferendo inoltre di subire violenze fisiche e minacce verbali da mesi, dovute alla morbosa gelosia e alla smodata assunzione di droghe.