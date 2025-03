Sololaroma.it - Roma, Preziosi vota Gasperini: ma Pruzzo lancia una petizione per Ranieri

Chiedevamo una serata da Magica e questa è prontamente arrivata nel giovedì di Europa League. Un successo storico per i giallorossi e utile per il Ranking quello che laha ottenuto sull’Athletic Club, un 2-1 che lascia i conti aperti in vista del ritorno ma che consente di presentarsi con un piccolo vantaggio al San Mames, dove i tifosi baschi cercheranno di replicare l’atmosfera incredibile dell’Olimpico. Ennesimi complimenti ad unstratosferico, nei cambi effettuati come in tutto il lavoro da quando siede in panchina, e vederlo smettere a fine anno sarà un colpo davvero duro.Ammesso che ciò avvenga, visto che i Friedkin vogliono fare di tutto per provare a convincerlo a rimanere in sella ancora un’altra stagione. Tutto l’ambiente accoglierebbe con grande gioia una sua permanenza, ma per il momentocontinua ad allontanare tale possibilità, sicuro che il suo futuro sia sempre allama in un nuovo ruolo da dirigente.