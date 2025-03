Romadailynews.it - Roma: maltratta la compagna e tenta di dare fuoco a casa, arrestato 32enne a Tor Bella Monaca

Una giovane donna italiana di 24 anni ha chiesto aiuto al Numero unico per le emergenze 112, permettendo così ai Carabinieri della Stazione diTordi intervenire in un’abitazione di via Panzera. Qui hannoin flagranza di reato unoriginario della Repubblica Dominicana, già noto alle forze dell’ordine, sospettato di averto la.I militari, arrivati ??presso l’abitazione della donna, hanno colto l’uomo mentre cercava di sfonla porta d’ingresso a calci e pugni, cercando di farsi aprire dallaspaventata che si era barricata in. L’uomo è stato immediatamente fermato e identificato.La donna ha raccontato ai Carabinieri che il compagno avevato di appiccare un incendio prima di fuggire, ma è stata fermato grazie alla sua prontezza d’animo.