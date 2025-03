Tpi.it - Roma, l’asilo nido dell’Ospedale San Giovanni chiude per i lavori del Pnrr: l’ira di genitori ed educatrici

«La natalità è il primo punto del nostro programma», assicurava Giorgia Meloni alla vigilia delle elezioni politiche del settembre 2022.Tra le misure per contrastare la crisi demografica che rallenta il Paese da ormai quindici anni, Fratelli d’Italia, prometteva il «sostegno ai Comuni per assicurare asiligratuiti e aperti fino all’orario di chiusura di negozi e uffici» e la «promozione di nidi aziendali» e di «asilicondominiali e familiari sul modello tedesco delle Tagesmutter».Due anni e mezzo dopo, tuttavia, sebbene FdI sia il primo partito di maggioranza e Meloni sia saldamente presidente del Consiglio, gli asilipubblici in Italia sono ancora a pagamento e chiudono sempre a metà pomeriggio. Quanto all’interessante idea dei nidi condominiali o familiari, la proposta sembra caduta nel dimenticatoio e nemmeno se n’è più parlato.