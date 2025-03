Roma-Fiumicino, chiuso per una notte lo svincolo per l’A12

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 marzo 2025 – Lavori notturni sulla: in particolare gli interventi riguardano il ramo di allacciamento dell'A91 con- Civitavecchia per il ripristino della soletta del viadotto "SP Muratella". I lavori si svolgeranno nelladalle 23:00 di domenica 9 alle 6:00 di lunedì 10 marzo, saràlodi immissione sulla A12-Civitavecchia, per chi proviene daed è diretto verso Civitavecchia/SS1 Aurelia.Viabilità alternativaCome percorso alternativo si può proseguire sulla, verso, uscire alloNuova Fiera die riprendere laverso, per poi immettersi sulla A12-Civitavecchia. (Fonte: Italpress)