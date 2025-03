Ilfattoquotidiano.it - Roma e Lazio, stesse sofferenze: vincono all’ultimo minuto di recupero. La Fiorentina si fa male da sola e perde col Panathinaikos

respiro.l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro rispettivamente Athletic Bilbao e Viktoria Plzen entrambe nell’ultimodigrazie ai gol di Shomurodov e Isaksen. Il primo passo verso i quarti di finale è stato fatto, ora alle due italiane non resta che completare l’opera tra una settimana quando i giallorossi saranno attesi al San Mamés e i biancocelesti scenderanno invece in campo all’Olimpico.Lasupera in rimonta 2-1 l’Athletic Bilbao. Nel primo tempo la traversa colpita da Dybala fa tremare i baschi, ma nella ripresa gli ospiti si portano in vantaggio grazie alla rete di Iñaki Williams arrivata al 50esimoalla quale ha risposto Angelino pareggiando i conti al 56esimo. Infine il gol di Shomurodov al 94esimo ha regalato la vittoria agli uomini di Claudio Ranieri.