Calciomercato.it - Roma e Lazio all’ultimo respiro: vittorie da brividi per Ranieri e Baroni

Ecco come sono andate le partite delle due squadre italiane impegnate nell’andata degli Ottavi di finale di Europa Leaguedaper(LaPresse) – Calciomercato.itEsultanosecondo ladi Claudioe ladi Marcoin Europa League.La squadra giallorossa ha battuto in rimonta l’Athletic Bilbao grazie a Eldor Shomurodov. All’Olimpico, i capitolini, sotto per la rete di Inaki Williams, sono riusciti a trovare il gol del pari con Angelino, che ha sfruttato in pieno un assist di Celik, dopo pochi secondi. Quando la partita sembrava destinata a terminare sull’uno a uno, ecco il centro dell’ex attaccante del Genoa, bravissimo a girarsi dopo il passaggio di Saelemaekers. Shomurodov ha così fatto esplodere un intero stadio, che ha rischiato di andare a casa con l’amaro in bocca.