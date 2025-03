Sololaroma.it - Roma, atmosfera da brividi all’Olimpico: il commento di Totti

Lo Stadio Olimpico si è confermato ancora una volta il dodicesimo uomo in campo, spingendo laverso il successo contro l’Athletic Club nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. L’iniziativa della Curva Sud, che aveva invitato i tifosi a portare un mare di bandiere, ha reso l’ancora più magica, scaldando un pomeriggio e una serata già cariche di attesa. Un supporto fondamentale per i giallorossi, soprattutto in un primo tempo dominato ma sfortunato.Come da tradizione, la Curva e i Distinti Sud non hanno mai smesso di cantare, ma col passare dei minuti il tifo si è leggermente affievolito, per poi esplodere nuovamente nel momento del massimo bisogno. Dopo il gol degli spagnoli a inizio ripresa, i tifosi ospiti hanno provato a farsi sentire, ma l’Olimpico ha subito risposto accompagnando lanella risalita.