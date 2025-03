Calciomercato.it - Roma-Athletic, Ranieri difende Dovbyk. Poi sui tifosi: “Mamma mia che belli, il gol è loro”

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico gialsso felicissimo dopo la bella vittoria dell’Olimpico che mette la sua squadra avanti nel parziale: più di un pensiero va a uno stadio superClaudionon può che essere raggiante dopo la bella vittoria per 2-1 contro l’che regala ai gialssi una serata magica. Le reti di Angelino e Shomurodov mandano laa San Mames in vantaggio, ma sarà impossibile abbassare l’attenzione.Claudio(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita le parole del tecnico gialsso in conferenza stampa:stasera molle, ha perso tanti palloni: pentito di non aver fatto giocare Shomurodov? “Con i se e i ma non si combina niente. Magari giocava dall’inizio e non segnava Shomurodov e lo faceva. È il calcio.ha fatto una buona gara, ha lottato, mi è dispiaciuto sia scivolato nei momenti importanti.